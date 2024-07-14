Возможен ли "Минск-3": к чему толкают Украину

Переговоры с Кремлем о прекращении войны не означают, что мир и Украина признают оккупированные территории российскими, а ситуация с переговорами может повторить историю с Минскими соглашениями, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Украину побуждают к переговорам. Фото из открытых источников

"Офис президента Украины, конечно, избегает формулировки "минские договоренности", чтобы не нести репутационные потери. Однако по своей сути в 2014 году ситуация была очень похожей. Тогда были оккупированы части Донецкой и Луганской областей и аннексирован Крым, которые не контролировались Украиной. В Минске тогда подписали договоренности, остановившие боевые действия, но никто не признал право РФ на эти территории. Ситуация десятилетней давности может повториться сейчас. В какой-то момент могут создать миссию ООН, как это было на Кипре. Войну заморозят, но оккупированные территории никто не будет признавать российскими, в частности, Украина. С момента подписания "Минска-1" уже прошло 10 лет. Все это время оккупированные территории остаются в подвешенном состоянии. Также может быть и в этот раз с захваченными Россией украинскими территориями", — сказал Валерий Клочок.

По мнению политолога, заморозка войны возможна, в частности, потому что украинский вопрос в мире отходит на второй план.

"В Европе сейчас проходят выборы, США – в ожидании выборов. Большинство партнеров Украины занимаются своими внутренними проблемами. Вряд ли западные политики будут убеждать своих избирателей в необходимости обращать больше внимания на Украину. Ситуация для Украины очень сложная. На фоне избирательных процессов в Европе и США официальный Киев подталкивают к переговорам с Россией. Миру сейчас не к Украине – он занят своими проблемами. Об этом, в частности, свидетельствуют слова Владимира Зеленского, что в Украине сформированы 14 бригад, которые не вооружены, а потому нечем воевать", — подчеркнул он.