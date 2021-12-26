Возле нас монстр стоит с атомными ракетами: политик о важности недопущения войны с РФ

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Козлова Альбіна
В передаче "Украина с Тиграном Мартиросяном" бывший генпрокурор, глава союза юристов Украины Святослав Пискун отметил, что Украине нужно не ждать результатов переговоров между НАТО и Россией в январе, а активно интегрироваться в этот процесс. Между РФ и Украиной могут пройти переговоры, но для этого дипломаты и переговорные группы с обеих сторон должны разработать дорожную карту "параллельной жизни двух государств".
Важно не допустить войны, фото из открытых источников
Политик также прокомментировал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что "любая дальнейшая агрессия Россия против Украины будет подлежать санкциям с масштабными последствиями".
Именно дипломатическая служба должна вести переговоры, а затем, когда все будет готово, организовывать встречу двух президентов – Зеленского и Путина. До этого дипломаты и переговорные группы должны разработать документы, согласовать их с другой стороной, прописав туда и Донбасс, и Крым, и движение Украины в ЕС.
Как сообщал портал "Комментарии", Путин ответил, что будет делать, если НАТО не даст гарантий безопасности. Мы писали, что эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория.
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