Возле нас монстр стоит с атомными ракетами: политик о важности недопущения войны с РФ

В передаче "Украина с Тиграном Мартиросяном" бывший генпрокурор, глава союза юристов Украины Святослав Пискун отметил, что Украине нужно не ждать результатов переговоров между НАТО и Россией в январе, а активно интегрироваться в этот процесс. Между РФ и Украиной могут пройти переговоры, но для этого дипломаты и переговорные группы с обеих сторон должны разработать дорожную карту "параллельной жизни двух государств".

Важно не допустить войны, фото из открытых источников

Политик также прокомментировал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что "любая дальнейшая агрессия Россия против Украины будет подлежать санкциям с масштабными последствиями".

"Они будут применять экономические санкции, а у нас будут люди умирать – это несопоставимые ценности. Здесь будут боевые действия... если здесь будет война, то Украины нет. Они что не понимают, что возле нас монстр стоит с атомными ракетами? Зачем дразниться? Вы скажите, что Украина обсуждает вопрос вступления в НАТО, но это не завтра и не послезавтра, Томагавка не будет, того не будет, пока не будут стандарты соблюдены. Уже немного сняли напряжение", — пояснил бывший руководитель Генпрокуратуры.

Именно дипломатическая служба должна вести переговоры, а затем, когда все будет готово, организовывать встречу двух президентов – Зеленского и Путина. До этого дипломаты и переговорные группы должны разработать документы, согласовать их с другой стороной, прописав туда и Донбасс, и Крым, и движение Украины в ЕС.



"Второй аспект — Россия не хочет войны, Россия хочет влияния — это разные вещи. Они это влияние могут организовать экономически, морально, военно. Если разумное правительство, оно пойдет по какому пути? По пути влияния России вроде бы ментальными или иными способами, не военным. А потом вести переговоры. У нас есть Запад, у нас есть статья в Конституции о евроинтеграции. Мы должны войти в систему переговоров. Должно произойти разнапряжение ситуации через дипломатические переговоры", — подчеркнул Пискун.

Как сообщал портал "Комментарии", Путин ответил, что будет делать, если НАТО не даст гарантий безопасности. Мы писали, что эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория.

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