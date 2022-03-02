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Главная Новости Политика внешняя политика Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – депутат Европарламента
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Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – депутат Европарламента

Оккупация зоны отчуждения представляет ядерную угрозу для Европы

сегодня, 18:05
Автор:

Станислав Молчанов
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Оккупация российскими войсками зоны отчуждения и атомной электростанции в Чернобыле представляет ядерную угрозу для Европы. Мероприятие должно закрыть воздушное пространство над Чернобыльской зоной для нейтрализации угрозы.

Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – депутат Европарламента

Риго Террас (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии УНИАН заявилПутин в Беларуси хочет снова сделать Януковича президентом , чтобы дожать Лукашенко. В некоторых СМИ появилась информация о том, что украинского беглого президента Виктора Януковича, который все это время скрывался в России, хотят объявить президентом в Беларуси. Если это произойдет, то Путин – психически больной человек. Он – некрофил. Он возбуждается от всего мертвого. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий. Он добавляет все это свидетельствующее о том, что план Владимира Путина полностью провалился. Извлечение из шкафа избитого молью президента-беглеца с "коронацией" в Беларуси – это свидетельство промежуточного поражения Путина.


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Источник: https://www.unian.ua/ecology/povitrya-nad-chornobilem-maye-buti-zakrite-cherez-yadernu-zagrozu-eks-golovnokomanduvach-estoniji-11725846.html
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