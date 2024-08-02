Войну возможно остановить: какое событие станет сигналом к ее завершению

Встреча Владимира Зеленского и Си Цзиньпина станет сигналом о начале мирных переговоров по завершению российско-украинской войны, считает политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Украина налаживает коммуникацию с Китаем. Фото из открытых источников

"В настоящее время в разных международных кругах ведутся дискуссии, которым должен быть компромиссный сценарий завершения войны. В частности, поднимаются вопросы контроля над оккупированными территориями и должна ли Украина стать членом ЕС и НАТО. Результатом таких дискуссий является челночная дипломатия на разных уровнях, которую мы сейчас наблюдаем. Не удивлюсь, если еще в этом году состоится встреча Владимира Зеленского и Си Цзиньпина, которая будет сигналом о возможном начале мирных переговоров по завершению полномасштабной войны в Украине", — заявил Игорь Чаленко.

По его словам, визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Поднебесную говорит о том, что сейчас между разными государствами проходят коммуникации по наработке путей завершения войны в Украине.

Эксперт отметил, что не случайно недавно президент Чехии Петр Павел прямо заявил, что без Китая и России будущие переговоры бессмысленны.

При этом политолог отметил, что Пекин представляет китайско-бразильский мирный план завершения войны в Украине не как позицию двух стран, а как позицию всего Глобального юга.

"Таким образом, Китай фактически тянет на себя одеяло за весь новый геополитический регион", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, получил положительную реакцию более чем в 100 странах, сообщила пресс-служба МИД КНР. В частности, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.

