Войну возможно остановить: какое событие станет сигналом к ее завершению

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Марьян Ощановский
Встреча Владимира Зеленского и Си Цзиньпина станет сигналом о начале мирных переговоров по завершению российско-украинской войны, считает политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
Украина налаживает коммуникацию с Китаем. Фото из открытых источников
По его словам, визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Поднебесную говорит о том, что сейчас между разными государствами проходят коммуникации по наработке путей завершения войны в Украине.
Эксперт отметил, что не случайно недавно президент Чехии Петр Павел прямо заявил, что без Китая и России будущие переговоры бессмысленны.
При этом политолог отметил, что Пекин представляет китайско-бразильский мирный план завершения войны в Украине не как позицию двух стран, а как позицию всего Глобального юга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, получил положительную реакцию более чем в 100 странах, сообщила пресс-служба МИД КНР. В частности, спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.
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