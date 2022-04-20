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Война в Украине: в чем просчитались Путин и зарубежные эксперты

Европа меняет риторику, а "раны" Германии от клейма фашизма начали заживать - Гари Каспаров

сегодня, 18:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Какая главная ошибка Путина и что станет историческим переворотом в решении ЕС по поводу россии и военных преступников Кремля. Об этом рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Дмитрию Гордону.

Война в Украине: в чем просчитались Путин и зарубежные эксперты

Фото Генеральный штаб ВСУ

По его словам, ошибкой Путина было рассчитывать на блицкрид. Глава Кремля просчитал действия европейских лидеров на случай, если он захватит Украину через 4-5 дней. Тогда Европа должна пойти с ним на переговоры и выполнять его условия.

"Что изменило ситуацию? Сопротивление украинской армии. То, чего всегда не понимают диктаторы – свободный народ борется иначе. Что есть вещи, которые невозможно вычислить на бумаге и то, что все эти американские эксперты провалились неслыханно (со своими прогнозами – ред.). Пентагон и ЦРУ убеждали Байдена в том, что эта война продлится несколько дней. Он доверял этим экспертам", — подчеркнул он.

Также оппозиционер добавил, что Путин почувствовал, что ему "ничего не будет" за вторжение в Украину после трех встреч с Байденом, у российского президента была такая уверенность. Кроме того, он считал, что европейцы боятся войны и его могущественной "второй в мире" армии.

Однако когда Украина дала отпор, а Зеленский сказал свою историческую фразу: "Мне нужны боеприпасы, а не такси", план Путина окончательно провалился и он дал приказ разрушать города и стрелять в гражданских. Все преступления оккупантов против украинцев свидетельствуют о ярости диктатора, который сломал зубы об украинское сопротивление.

Сейчас все изменилось и в Германии. Сопротивление украинцев помогло залечить "рану" немцев после Второй мировой войны — они увидели фашизм в другой стране. Германия изменила свою позицию к россии. Запад двигается в правильном направлении, но медленно.

Наконец-то западные генералы пришли к выводу, что Украина может выиграть эту войну. Но Украина и мир ожидают результатов выборов во Франции, где в первом туре три пропутинских кандидата набрали 52%. В мире меняется геополитическая ситуация – страны закладывают основы новых отношений. Поворотным моментом будет то, когда Запад скажет, что их цель – это победа Украины, а санкции против россии не будут сняты, пока не будет трибунала для военных преступников и россия не выплатит все репарации. Это станет обратным отсчетом для Путина.

Как сообщал портал, военные рассказали о ситуации в Николаевской и Херсонской областях.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TUpFL114ILA
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