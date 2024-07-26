Война в Украине: Кулеба рассказал, какой сигнал Украина получила от Китая

По результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ТСН сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Дмитрий Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт по переговорам – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван И "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая.

Второй важный дипломатический момент, по его словам, – позиция по установлению устойчивого справедливого мира в Украине.

"Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил, что – справедливого и длительного. Это очень важно, потому что обычно именно мы постоянно говорим, что мир должен быть устойчив – длительный и справедливый. Мы получили четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, временных прекращений огня, а он работает на устойчивое, стратегическое решение проблемы войны, развязанной Россией против Украины", – отметил топ-дипломат.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где рассказал ему, что Украина готова вести переговоры с РФ, но такой готовности нет с российской стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай придерживается собственной терминологии, в том числе на переговорах с официальным Киевом, называя войну в Украине "украинским кризисом", рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба по возвращении из Пекина.

По словам Дмитрия Кулебы, глава китайского МИД заявил, что Украине нужен "справедливый и продолжительный мир". При этом Кулеба не сказал, какой мир КНР считает "справедливым", добавив: "Оставьте это дипломатам".



