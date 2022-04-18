Война в Украине: кто из дипломатов вернулся в Киев

В столицу Украины продолжают возвращаться иностранные посольства, которые были эвакуированы перед вторжением России. В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали новый список дипломатических представительств других стран, возобновивших свою работу в Киеве.

В ведомстве сообщили, что в Киеве уже работают 16 диппредставительств. Кроме этого, в Министерстве поблагодарили друзей Украины за поддержку.

"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Спасибо нашим друзьям за поддержку",- говорится в сообщении.