Война в Украине: кто из дипломатов вернулся в Киев

В столицу Украины продолжают возвращаться иностранные посольства, которые были эвакуированы перед вторжением России. В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали новый список дипломатических представительств других стран, возобновивших свою работу в Киеве.
В ведомстве сообщили, что в Киеве уже работают 16 диппредставительств. Кроме этого, в Министерстве поблагодарили друзей Украины за поддержку.
"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Спасибо нашим друзьям за поддержку",- говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что еще пять стран Европы высылают российских дипломатов
. Все больше европейских стран высылают российских дипломатов со своих территорий. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информации. Известно, что еще пять стран сообщили о высылке работников посольств России. По данным Министерства иностранных дел, Дания вышлет 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве россии. Власти Франции объявили, что вышлет многих российских дипломатов, поскольку их деятельность "противоречит интересам безопасности страны". Информацию подтвердил пресс-секретарь французского министерства иностранных дел. Высылает русских дипломатов и Италия. Из страны уехали 30 человек.