Война – это время, когда нужно делать выбор. И каждый выбор был зафиксирован, – Кулеба

После войны Украина будет строить отношения с другими странами с учетом того, поддерживали они украинцев или нет, – заявил в интервью BBC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии".



КУлеба: Украина запомнит, кто ей помогал, а кто нет

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Выбор, который каждая нация сделала после полномасштабного вторжения России, будет учтен при построении отношений в будущем", – сказал украинский министр.

Украина после вторжения армии России почти сразу начала получать военную поддержку от западных государств, однако многие страны Африки, Азии, а также Южной Америки остались в стороне. Некоторые из них традиционно так или иначе поддерживают Россию, беспокоясь об экономических потерях, другие говорят, что Запад, помогая Украине, тщетно затягивает войну.

"Странам, что не поддержали Украину во время вторжения России, плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине", в будущем придется расплатиться за это", — заявил Кулеба.

Сейчас Украина, как признал чиновник, зависит от западной помощи и военной поддержки, и эта ситуация сохранится в средне- и долгосрочной перспективе. Однако после окончания войны огромные объемы экспорта зерна из Украины дадут ей значительное экономическое влияние, особенно в развивающихся странах мира.

"Если кто-то в мире думает, что отношение к Украине в самый страшный момент ее существования, не будет учтен при построении в будущем отношений, то такие государства и люди не догадываются, как работает в мире дипломатия, — сказал он. – Война – это период, когда нужно делать выбор. И каждый выбор был зафиксирован".

Кулеба считает, что западные союзники не оказали Украине военную поддержку достаточно быстро, потому что не были готовы к конфликту такого масштаба.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее, — сказал министр. — Если доставку чего-то откладывают даже на один день, значит, кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог остаться в живых, погибнет".

"Комментарии" также писали о том, что Международный уголовный суд (МКС) выдал решение на арест двух человек. Одной оказалась российская политическая деятельница, занимающаяся вопросом детей Мария Львова-Белова, в то время как другая – президент РФ Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, для чего создают в Украине Офис Международного уголовного суда.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ.