Война, день 33: что происходит на разных фронтах, включая дипломатический и информационный

Идут 33-е сутки российского открытого вторжения в Украину. Оккупационные войска продолжают пытаюстя добиться успеха на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Украинские войска держат оборону, а кое-где и теснят врага. Эксперты, некоторые из которых сами принимают участие в отражении российской агрессии, продолжают анализировать ситуацию для издания "Комментарии".



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Россия должна заплатить за все преступления на территории Украины



По словам политолога Петра Охотина, к 33-му дню войны уже стало понятно: российское вторжение оказалось провальным для Кремля. Путин показал себя как человек, воюющий с гражданскими, не соблюдающий никаких правил.



"Мы видим, что ВСУ по ряду направлений перешли в контрнаступление. В частности, был освобожден Тростянец в Сумской области. Украинская дипломатия в лице Кулебы (МИД) и Кубракова (Мининфраструктуры) загоняет Россию в логистику и санкции. Например, 27 марта уехал последний поезд Санкт-Петербург — Хельсинки. Теперь железнодорожного сообщения между РФ и ЕС нет", – подчеркивает политолог.

Прекрасно, по его мнению, работают информационно-психологические войска Украины. Именно им удается пробить "железный занавес" цензуры и рассказать россиянам об их реальных потерях и последствиях путинского террора.



"Путину хотел спецоперацию, а получает изоляцию. Россия должна заплатить за преступления. И Офис Генпрокурора активно документирует преступления как против людей, так и в отношении экоцида — действий оккупантов, приводящих к экологическим бедствиям", – резюмирует Петр Охотин.

Передел мира, который Россия хотела устроить, обернется в итоге развалом самой РФ



Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко обращает внимание, что как только начинается новый раунд переговоров (а очередной может стартовать уже сегодня вечером), Россия накаляет ситуацию, наращивает обстрелы.



"Это – традиционная тактика россиян. Под переговоры перегруппироваться — и ударить с новой силой. На это рассчитано усиление обстрелов инфраструктуры и городов, – поясняет эксперт. – Именно поэтому я мало верю в успех переговоров. О чем-то договариваться с россиянами бессмысленно. И призывы Зеленского "откатить" ситуацию назад, к тому, что было до 24 февраля 2022-го — не сработают. То, что случилось — уже случилось. Этого не изменить. И этого не забыть и не простить".

При этом, отмечает Александр Кондратенко, театр боевых действий разрастается. Уже трясет Балканы, Нагорный Карабах, идут удары по Ираку.



"Мы уже вступили в фазу Третьей мировой. И, к сожалению, основной театр боевых действий разворачивается в Украине. Европейские страны активно вооружаются, стягивают оружие к границам. До них начинает доходить, что бункерный Путин может применить тактическое ядерное оружие, равно как химическое. Правда, это тут же сотрет с лица земли саму РФ, потому что "ответка" полетит со всех сторон", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что наша пропаганда начала работать в разы мощнее. Но при этом надо понимать, что любую пропаганду надо делить на 3-4. Тогда плюс-минус будет реальная картина.



"В военном плане у нас потерь намного меньше, чем у противника. Но они есть. И серьезные… Есть проблемы со снабжением, но здорово выручают волонтеры, – рассказывает Александр Кондратенко. – Нам нужны противоракетные оборонные комплексы, ПВО. На земле мы лупим россиян так, как и не били в Чечне и Сирии. А воздух – наше слабое место Уверен, что мы выстоим. Но это будет тяжело и не так быстро, как нам бы хотелось".

Компромиссов уже не будет, считает эксперт.

"Россия может пойти на уступки лишь под давлением силы. Мы давим, Запад давит санкциями. Но в РФ власти и население зазомбированы, а санкции дадут эффект лишь примерно через полугодие. Так что чем больше мы оккупантов положим – тем лучше. Это и внутреннее расшатывание ситуации в РФ может ускорить окончание войны. Бунты, гражданская война, переворот. В итоге этого "медведя" разорвут. И передел мира, который Россия хотела устроить, обернется в итоге развалом самой РФ, – прогнозирует Александр Кондратенко. – И риторика даже заядлых рос-пропагандистов уже меняется. Они понимаю, что им – всё… Ну, а когда закончится война, в нашей стране необходимо будет выковырять всех, кто поддерживал пророссийское направление. Всех, кто качал ситуацию в стиле "Россия и Украина – братские страны". Всех, кто сейчас занимается мародерством, в том числе на границе".

Как сообщал портал, новые фронты могут ослабить РФ в противостоянии с Украиной. Эксперты проанализировали, какая вероятность их открытия.

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