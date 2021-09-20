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Вот он поворот судьбы: Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации «Спутником V»

Глава МИД Венгрии может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации Спутником V

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который собирается поучаствовать в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН, может быть не допущен на мероприятие из-за того, что был вакцинирован российским препаратом "Спутник V". Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет венгерский портал "Nepszava".

Вот он поворот судьбы: Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации «Спутником V»

Петер Сийярто Фото: РБК

Главный дипломат Венгрии был привит в марте российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом Петер Сийярто сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Вот только незадача – российский препарат не признают в большинстве цивилизованных стран мира. Российский препарат также не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам, Всемирной организации здравоохранения или органами здравоохранения США.

На Генассамблею ООН могут попасть только те официальные представители государств, который имеют полный курс вакцинации вакцинами, которые признаны во всем мире. Министру иностранных дел Венгрии не поможет даже негативный результат теста на коронавирус, поскольку в Нью-Йорк на Генассамблею могут попасть только привитые люди. Такие введены жесткие правила. Одного теста недостаточно. Должен быть документ о полном курсе вакцинации одобренными вакцинами.

Оригинально прокомментировал новость у себя в Facebook известный украинский политолог Кирилл Сазонов. 

"Это не новость, а праздник сердца какой-то. После таких новостей даже неудобно постить анекдоты – смешнее не получится", – написал Сазонов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина окончательно отказалась от российской вакцины "Спутник V".


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Источник: https://nepszava.hu/
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