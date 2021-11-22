Военно-морской флот Украины: кто помогает укрепляться и что еще нужно сделать

Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами Island береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, прошел через пролив Дарданеллы и движется в сторону Одессы.

Корабль с катерами Island для Украины - фото: Reuters

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько Украина в последнее время укрепилась по части военно-морского флота (ВМФ), а также, что еще нужно сделать.

Важно, чтобы Украина сбалансировано укрепляла свои Вооруженные силы

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко отмечает:

"Можно только поприветствовать те усилия, которые Украина прилагает с целью развития, укрепления своих Военно-Морских Сил (ВМС), Морской охраны Госпогранслужбы. В последнее время делаются достаточно активные шаги в этом направлении при помощи наших партнеров из США, Франции, Великобритании. Они помогают нам укрепляться на море".

Действия РФ, по словам эксперта, – традиционно провокационные.

"Восьмой год мы живем в состоянии постоянного напряжения. И постоянно же существует угроза вторжения со стороны РФ. Причем не только с моря, но и с воздуха, а также с суши, – подчеркивает Богдан Устименко. – Хотелось бы понимать общую картину развития ВСУ. Как говорил мой коллега Павел Лакийчук, прошли те времена, когда морские войны велись кораблями против кораблей. Мы живем во времена, когда изменилась сама концепция войны в силу развития технологий. Всё задействовано в комплексе, всё гибридно. Потому важно, чтобы Украина сбалансировано укрепляла свои Вооруженные силы".

У нас же на данный момент есть также большие дыры в противовоздушной обороне, напоминает эксперт. И высказывает надежду, что их, как и "дыры" в морской обороне, будут активно и эффективно "латать".

Это – часть американской военной помощи, которая должна незначительно, но повысить наш военно-морской потенциал

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что сейчас просто происходит плановая передача американских катеров, которая готовилась давно, и с нынешним обострением ситуации никак не связана.

"Это – часть американской военной помощи, которая должна незначительно, но повысить наш военно-морской потенциал, – говорит эксперт. – Кардинального усиления украинских ВМС с прибытием американских катеров и вообще за последние 3-4 года не наблюдается. Наш флот не располагает дальнобойным ракетным вооружением и системами ПВО, которые могли бы всерьез угрожать российским кораблям".

Ситуация, по мнению Дениса Поповича, может измениться с появлением береговых батарей ракетных комплексов "Нептун", взятием на вооружение ракетных катеров и корветов, которые нам должны поставить Великобритания и Турция.

"Однако даже эти элементы не позволят нам доминировать в Азово-Черноморском бассейне, в частности, обеспечить свободный проход через Керченский пролив, – акцентирует эксперт. – Однако в этом случае противнику уже придется считаться с нашим присутствием на море".

Ранее на портале "Комментарии" — в Кремле заявили, что Украина готовится к силовому сценарию по Донбассу.

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