Водный вопрос: во сколько российские оккупанты оценили ущерб от «блокады» Крыма

Оккупационная власть Крымского полуострова вновь поднимает водный вопрос. На этот раз — в юридической плоскости. По словам местного "парламентария" Ефима Фикса, сейчас готовятся документы в суд против двенадцати украинцев, которые якобы виноваты в "водной блокаде" Крыма. Информацию сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".



РФ собирается отсудить у Украины 540 млрд грн за "водную блокаду" Крыма. Фото иллюстративное

Помимо отказа от поставок воды на аннексированный Россией полуостров, Украине так же вменяют энергетическую, транспортную и продовольственную блокады. Собранные данные, как утверждает Фикс, уже переданы правоохранителям — разумеется, российским.

Представители оккупационной власти АРК также собираются судиться с 12 украинскими гражданами. Конкретных имен не озвучивается, однако их уже назвали ответственными за ущерб, причиненный крымской территории.

К слову, сумма "оцененного ущерба" является весьма впечатляющей — 1,47 трлн рублей (более 540 млрд гривен по нынешнему курсу валют — ред.).

"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", — подчеркнул Ефим Фикс.

Разумеется, рассматривать прошение и все подготовленные иски также планируют в российских судах.

Отметим, что до российской оккупации 85% пресной воды, которую потребляли крымчане, были обеспечены благодаря материковой части Украины. После проведения псевдо-референдума украинские власти приняли решение перекрыть подачу воды Северо-Крымским каналом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой новой проблемой насчет водоснабжения Крыма столкнулись оккупационные власти полуострова. Спойлер — речь об идее насчет бурения скважин в Азовском море. Подробнее читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие, по мнению экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева, у РФ шансы обеспечить оккупированный Крымский полуостров водой. Больше подробностей — в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!