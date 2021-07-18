Водный вопрос: во сколько российские оккупанты оценили ущерб от «блокады» Крыма

BTC/USD
31656.94
ETH/USD
1901.88
LTC/USD
119.41
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Оккупационная
власть Крымского полуострова вновь поднимает водный вопрос. На этот раз — в
юридической плоскости. По словам местного "парламентария" Ефима Фикса, сейчас
готовятся документы в суд против двенадцати украинцев, которые якобы виноваты в
"водной блокаде" Крыма. Информацию сообщает пропагандистский ресурс "РИА
Новости".
РФ собирается отсудить у Украины 540 млрд грн за "водную блокаду" Крыма. Фото иллюстративное
Помимо
отказа от поставок воды на аннексированный Россией полуостров, Украине так же
вменяют энергетическую, транспортную и продовольственную блокады. Собранные
данные, как утверждает Фикс, уже переданы правоохранителям — разумеется,
российским.
Представители
оккупационной власти АРК также собираются судиться с 12 украинскими гражданами.
Конкретных имен не озвучивается, однако их уже назвали ответственными за ущерб,
причиненный крымской территории.
К
слову, сумма "оцененного ущерба" является весьма впечатляющей — 1,47 трлн
рублей (более 540 млрд гривен по нынешнему курсу валют — ред.).
"Как только мы эту сумму
подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", — подчеркнул Ефим Фикс.
Разумеется,
рассматривать прошение и все подготовленные иски также планируют в российских
судах.
Отметим,
что до российской оккупации 85% пресной воды, которую потребляли крымчане, были
обеспечены благодаря материковой части Украины. После проведения псевдо-референдума
украинские власти приняли решение перекрыть подачу воды Северо-Крымским
каналом.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, с какой новой проблемой насчет водоснабжения Крыма столкнулись оккупационные власти полуострова. Спойлер — речь об идее насчет бурения скважин в Азовском море. Подробнее читайте в нашем материале.
Также
на портале вы можете узнать,
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости