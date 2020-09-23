Внешнеполитическое ведомство США одобрило кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно поддержал кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

Фото: Photo by German Air Force Senior Master Sgt. Mark Winkler

И хотя Дейтон не присутствовал при голосовании, ни один из чиновников не высказался против его назначения.

Известно, что во время того же заседание Джули Фишер была назначена на должность американского посла в Беларуси, впрочем против ее кандидатуры проголосовал сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Я выступаю против этой кандидатуры. Мы остановили дипломатические отношения с Беларусью из-за попыток Лукашенко прижать демократию, права человека и свободу СМИ. Очевидно, мы находимся в тяжелом кризисе сегодня, но это странный момент для США, чтобы восстанавливать отношения с правительством Беларуси, которое грубо подавляет протестующих на улицах", - сказал Мерфи по кандидатуре посла в Беларуси.

В общем, в течение сегодняшнего заседания Комитета по иностранным делам США было поддержано решение о назначении 15 американских дипломатов. Далее эти кандидатуры должен утвердить Сенат США.

Известно, что Киту Дейтона 71 год. До сегодняшнего дня он занимал пост директора Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Германии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине хотят судить кандидата в президенты США.

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