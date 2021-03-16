Власти США месяц не могут установить контакт с КНДР: как могут далее складываться их отношения

Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как могут далее складываться отношения между США и КНДР? Есть ли возможность убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия?

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что отсутствие реакции КНДР на сигналы новой администрации в Вашингтоне – дополнительный наглядный показатель того, к какому клубу мироустройства относится Северная Корея.

"Отношения с КНДР следует рассматривать в контексте отношений США-Китай и США-Россия. Ведь Китай является основным содержателем северокорейского режима, а Россия – создателем северокорейской ракетной программы. И поэтому КНДР представляет волю этих двух стран во внешней политике", — поясняет Игорь Соловей.

Он подчеркивает, что КНДР – обычная разменная монета Пекина и России в торге с Вашингтоном.

реальные) и с Пхеньяном. Как было, например, при Трампе, который вначале своей каденции демонстрировал попытки подружиться с российским и китайскими авторитарными властями. А в случае несговорчивости – моментально начинались ракетные стрельбы, — напоминает Игорь Соловей. — Поэтому Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы КНДР и дальше оставалась "пугалом" США и ЕС. А для этого Пхеньян будет блокировать дипотношения с США. Чтобы Северная Корея осталась в обойме рычагов влияния авторитарных режимов на демократическое цивилизованное общество". "Если есть подвижки у этих властей с администрацией США – вдруг возникают и подвижки (при том — больше демонстрационные, чем

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун поясняет: "Оценивая взаимоотношения между США и Северной Кореей, нужно помнить, что Штаты уже на протяжении многих десятилетий выступают на международной арене основным миротворцем. Той главной силой, которая урегулирует конфликты и поддерживает баланс безопасности в мире. Так что, конечно, Штатов вопрос КНДР как абсолютно не стабильного государства — беспокоит. И решить проблему пытаются путем дипломатии и экономического давления".

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, представители уже новой администрации — Байдена — пытаются наладить связи с Ким Чен Ыном и его окружением.

"Во-первых, из-за вопросов безопасности. Во-вторых, потому что у Трампа получалось эффективнее общаться с КНДР. И он, по сути, стал одним из немногих лидеров США, который сумел встретиться с руководителем Северной Кореи и достигнуть неких договоренностей. То есть, не особо демократичный и дипломатичный Трамп имел первенство в этом вопросе. И Байден пытается показать, что может справиться лучше", — отмечает Максим Джигун.

Но переговоры, по его мнению, будут в обозримом будущем неуспешными. Причем, по ряду причин.

"Во-первых, Северная Корея в принципе не является договороспособной и дипломатично ориентированной страной. Потому с ней трудно достичь каких-либо соглашений. Во-вторых, даже если бы это было возможно, — нужно время. Тот же Трамп после прихода на пост тоже не сразу сумел наладить контакты с Пхеньянем, — напоминает политолог. — Но я прогнозирую, отношения между США и КНДР и далее будут складываться не особо успешно. И Штатам, похоже, придется усиливать санкции. Тем более, что в ответ Северная Корея мало что может предпринять. Разве что в очередной раз побряцать оружием".

Убедить отказаться от ядерного оружия КНДР пока невозможно, уверен Максим Джигун.

"Ведь именно ядерное оружие является одним из важнейших (если не важнейшим) инструментом для удержания тоталитарной власти — в данном случае Ким Чен Ыном. А тоталитарный режим, в принципе, не способен отказаться от инструментов, которые поддерживают его существование", — говорит эксперт.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс".

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