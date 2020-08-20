Лидер КНДР Ким Чен Ын делегировал полномочия сестре, чтобы "облегчить стресс"

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Дмитрий Симоненко
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс", сообщает ВВС.
По сообщениям агентства
разведки Южной Кореи, Ким по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но передал
различные области политики другим, в том числе и сестре, чтобы снизить уровень
стресса. Женщина теперь будет руководить "общими
делами государства".
Фото: Reuters
По сути Ким Ё
Чжон является вторым, неофициальным лидером КНДР. Об этом свидетельствует то,
что женщина принимала участие во встречах
с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, в марте 2014 года
она сопровождала брата во время выборов в Верховное народное собрание - высший
законодательный и представительский орган КНДР, сидела позади вице-президента
США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году, а
также стала первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул.
О сестре Ким Чен
Ына мало что известно. Ее точный возраст, по разным данным, от 31
до 33 лет. Крепкая связь двух лидеров возникла, скорее всего, во время их
обучения и совместной изоляции в частной школе в Швейцарии в конце 90-х.
Как сообщали "Комментарии",
весной этого года лидер КНДР исчез с поля зрения СМИ, пошли слухи о его болезни
и даже смерти. Возможно, это являлось первым этапом передачи полной власти его
сестре.
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