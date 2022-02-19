Владимир Зеленский сегодня выступит на Мюнхенской конференции безопасности: о чем он будет говорить

Сегодня, 19 февраля, глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский отбыл в Мюнхен (фото president.gov.ua)

По обнародованной информации, визит украинского президента планируется динамично, и сегодня он вернется в столицу.

Важно, что все выступления политиков на Мюнхенском форуме безопасности в этом году будут касаться актуальных угроз на востоке Европы и ситуации, которая складывается в отношении Украины.

По словам представителей Офиса главы государства, ситуации на линии касания на территории Донецкого региона, вокруг Автономной Республики Крым и на границах нашей страны постоянно отслеживают специалисты отечественных специальных служб. Анализ данных разведки и обмен информационных данных с партнерами – это делается постоянно. Также внимательно изучается дополнительная информация от разведчиков, извещающая об активности российской армии.

Важно, что выступление украинского президента на конференции запланировано на 17.30-18.00 по киевскому времени.

При этом американская сторона выражает обеспокоенность, что у России есть возможности, чтобы воспользоваться визитом Зеленского. В частности, представители Белого дома выражают опасения, что тем, что отсутствует украинский президент, может использовать в своих интересах Владимир Путин. Вместе с тем российский президент заявил, что в этом году не будет участвовать в Мюнхенском форуме безопасности.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что "Нас пугают великой войной": о чем говорил в своем обращении Владимир Зеленский.

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