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"ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под контроль Кремля: подробности

Отец нового руководителя соцсетями находится под санкциями за соучастие в отравлении Навального

3 декабря 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Российское акционерное общество VK , в состав которого входят известные всем "Вконтакте" и "Одноклассники", после того, как сменились акционеры, будет возглавлять сын заместителя главы РФ Владимир Кириенко. Об этом информирует РБК, ссылаясь на анонимный источник.

"ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под контроль Кремля: подробности

Соцсети перешли под контроль политиков (фото из открытых источников)

Теперь Кириенко – меньший станет руководителем холдинга, сменив на этом посту Бориса Добродеева, который его возглавлял 5 лет. Представитель известной в российских властях семьи, с 2016 года работал в должности заместителя руководителя "Ростелекома". Он курировал в стране цифровую трансформацию, развивал сеть дата-центров и т.д. До назначения на эту руководящую должность Кириенко – меньший работал на разных должностях в российских банковских учреждениях.

Важно, что отец нового директора холдинга Сергей Кириенко, курирующий во власти Кремля вопросы внутренней политики, сейчас находится под санкциями, как соучастник отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Путин присвоил ему звание "Герой России" после проведения выборов.

При этом с Путиным его заместитель Кириенко знаком с давних времен. Еще в 1998 году он лично представлял Владимира Путина работникам коллектива русского ФСБ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль предостерегает США от давления по сертификации "Северного потока-2". Недавно завершенный газопровод ожидает разрешения от германского штата, прежде чем Россия сможет начать экспорт газа через него. Соединенные Штаты и некоторые европейские страны выступают против обходящего Украину газопровода, предназначенного для экспорта российского газа непосредственно в Германию через дно Балтийского моря.


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Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2021/61a9f0ee9a7947c3e8f31ef6
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