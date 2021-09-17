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Визит миссии МВФ в Украину будет виртуальным

Точных деталей относительно таймлайна выделения средств или о расширении программы нет

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Международный валютный фонд подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят программу stand-by.Про этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне. Как стало известно, 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что визит миссии МВФ запланирован на 18 сентября. Он отмечал, что визит, вероятно, пройдет онлайн через карантин и рост в Украине уровня заболевания COVID-19. Райс подтвердил, что миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by будет виртуальной.

Он отметил, что миссия начнет работу позже в этом месяце. 

"Она состоится позднее в этом месяце, конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к старту миссии, позже в сентябре", — сказал он.

Райс также не смог назвать точных деталей относительно таймлайн выделения средств или о расширении программы. Он отметил, что дискуссии продолжаются.

Визит миссии МВФ в Украину будет виртуальным

МВФ (фото из открытых источников)

Напомним, на этой неделе Украина получила 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Данную помощь мы получили безвозвратно.  Эту сумма предназначена для восстановления экономики в стране, которая пострадала за время пандемии", — объясняет Шмыгаль. Также, премьер-министр подчеркнул, что данная финансовая поддержка будет занимать большую часть для восстановления экономической стабильности и даст возможность выплатить социальные выплаты украинцам в более крупном размере. Напомним, что в марте 2020 года, в МВФ рассказали о выделении денег для поддержки мировой экономики. Окончательное решение по этому поводу приняли 2 августа. Всего было выделено 650 млрд долларов для данной поддержки. "В последний раз подобную поддержку Украина получала в 2009 году, когда в стране был кризис. Данная реакция может стать позитивным фактором для страны", — рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.


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Источник: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6272844100001
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