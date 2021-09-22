Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с победой «Единой России» на выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым поздравил политика с уверенной победой его политсилы на выборах в Государственную думу. Украинский политик подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщает официальный сайт "Единой России".

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Уверен, что русский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором говорят более половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой Отечественной войне. Все это есть наилучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств ", — подчеркнул Виктор Медведчук.

По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней за "Единую Россию" проголосовали 49,82% избирателей.

Известно, что с 17 по 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную Думу, проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. "Единая Россия" выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам). Федеральный список возглавили пять кандидатов — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!