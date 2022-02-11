Верят ли украинцы в полномасштабное вторжение России

Угроза российского вторжения на территорию Украины остается. В частности, 10 февраля стартовали совместные военные учения России и Беларуси, которые вызывают резонное беспокойство из-за наращивания войск РФ на границах нашей страны и опасений потенциального вторжения. Кроме того, Россия, похоже, готовится к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов под видом ракетных и артиллерийских учений, считает редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест по этому поводу.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Накануне президент США Джо Байден посоветовал гражданам США, которые сегодня находятся в нашей стране, отнестись серьезно к предупреждениям об угрозе нападения и РФ и покинуть страну, как можно быстрее.



Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали верят ли они в то, что произойдет полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

Так, большинство пользователей надеются, что широкомасштабных военных действий в нашей стране не будет. А некоторые и вовсе отрицают возможность нападения российских войск и считают, что Москва "никогда не собиралась этого делать":

"Думаю, что все обойдется. Дай Бог!", "Нет. Судя по тому, как она держит всех на расстоянии , они боятся за свою жизнь , такие люди не способны воевать , а вот повысить градус напряжения — да", "Россия никогда не собиралась нападать на Украину. Идет информационная война", "Конечно, нет. Там вполне вменяемые люди", "Нет, зачем мы нужны? У них своих проблем достаточно", "Нет. Я думаю, что здравого ума хватит", "Нет. Побряцает Путин оружиями и ещё глубже доведёт народ свой до выживания. Всё зависит от терпения россиян", — пишут читатели.

Некоторые сомневаются, но все же допускают вероятность полномасштабной агрессии:

"Кто знает, что в голове у Путина?", "И легко. С умом не толсто. И говорят: Моя хата с краю — я ничего не знаю. Красиво умеют манипулировать", "Сомнительно. Но с Путиным возможно".

При этом многие украинцы пишут, что говорить о возможном вторжении не приходится, поскольку Российская Федерация напала на Украину еще в 2014 году:

"Россия уже давно напала", "У нас война уже 8 лет, границы не защищены... Путин готов, а мы?", "РФ — агрессор, уже 8 лет воюет", "Она вторглась в Украину еще в 2014 году и до сих пор несет только смерть и разруху", "Вона уже напала, а мы как можем защищаемся. Украины — успешная, цивилизованная и демократичная страна — угроза для России", "Что значит нападет? Он уже на Востоке и в Крыму!", "Россия и так воюет против Украины уже 8 лет, и она считает, что ей мало и без этого огромной территории. Путину нельзя верить", — высказали мнение читатели портала.

Ранее в материале издания "Комментарии" - Россия хочет от Украины выполнения "джентльменского" соглашения: Козак сделал заявление.

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