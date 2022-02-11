Верят ли украинцы в полномасштабное вторжение России

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Елизавета Черных
Угроза российского вторжения на территорию Украины остается. В частности, 10 февраля стартовали совместные военные учения России и Беларуси, которые вызывают резонное беспокойство из-за наращивания войск РФ на границах нашей страны и опасений потенциального вторжения. Кроме того, Россия, похоже, готовится к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов под видом ракетных и артиллерийских учений, считает редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест по этому поводу.
Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк
Накануне президент США Джо Байден посоветовал гражданам США, которые сегодня находятся в нашей стране, отнестись серьезно к предупреждениям об угрозе нападения и РФ и покинуть страну, как можно быстрее.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали верят ли они в то, что произойдет полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
Так, большинство пользователей надеются, что широкомасштабных военных действий в нашей стране не будет. А некоторые и вовсе отрицают возможность нападения российских войск и считают, что Москва "никогда не собиралась этого делать":
Некоторые сомневаются, но все же допускают вероятность полномасштабной агрессии:
При этом многие украинцы пишут, что говорить о возможном вторжении не приходится, поскольку Российская Федерация напала на Украину еще в 2014 году:
Ранее в материале издания "Комментарии" - Россия хочет от Украины выполнения "джентльменского" соглашения: Козак сделал заявление.
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