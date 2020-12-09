Вернуть Крым: есть ли прок от резолюций ООН

На заседании Генассамблеи ООН был принят проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". О том, есть ли толк от подобных резолюций и какие реальные инструменты помогут Украине вернуть Крым поведали украинские эксперты.

"Резолюции дают право применять санкции"

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин уверен, что резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму очень важны.

"Напомню, что помимо принятой как реакция на захват полуострова резолюции 68/262 года, с 2016 года Генассамблея ежегодно принимает "правозащитную" резолюцию по Крыму (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) и с 2018 года – ежегодную резолюцию о милитаризации полуострова (73/194, 74/17 и нынешняя). Хотя эти резолюции, как любит подчеркивать в РФ, не носят для государств обязывающий характер, они обязательны для самой ООН и всех подконтрольных международных организаций, их структур и чиновников, – акцентирует эксперт. – А именно этот аппарат сегодня обеспечивает весь спектр практических международных отношений – от борьбы с эпидемиями до сотрудничества университетов".

Борис Бабин подчеркивает, что по линейке "правозащитных" резолюций ежегодно по Крыму специальный доклад готовит Генеральный секретарь ООН. Более высокого уровня внимания к проблеме представить сложно. Также резолюции Генассамблеи (и доклады Генсека ООН), очевидно, будут использовать в "крымских делах" международные суды — и вот их решения уже будут обязательными для всех.

"Также, хотя государства не обязаны исполнять эти резолюции, они имеют право их исполнять. Например, применяя к РФ новые санкции, сославшись на текст резолюции, – поясняет эксперт. – Кроме того в будущем не исключено и принятие, в рамках деоккупации Крыма, обязывающей резолюции Генеральной ассамблеи. Такая процедура существует — и она позволяет обойти вето России как якобы "постоянного члена Совета Безопасности ООН". Я говорю "якобы", поскольку в Уставе ООН это кресло до сих пор числится за СССР — и РФ занимает его исключительно "явочным порядком" (что тоже рано или поздно закончится)".

"Милитаризация Крыма неприемлема"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что толк от таких резолюций есть.

"Даже в вербальном плане. Вору постоянно говорят – ты вор, положи на место. РФ пытается показать, что вопрос Крыма решен и возврата нет. А мировое сообщество регулярно (если в Совбезе ООН россияне постоянно используют право вето на неудобные для себя вопросы, то на ГА ООН это не распространяется) говорит — территория Крыма не твоя, ты не можешь вести себя, как хочешь, ты — страна-оккупант. В этом — один из смыслов резолюций – и нынешней, и предыдущих", – подчеркивает эксперт.

Важным моментом принятой резолюции Павел Жовниренко называет и то, что РФ указывают на неприемлемость милитаризации Крыма.

"Подчеркивается, что это несет угрозу региону и международному порядку. То есть, видим привязку вопроса Крыма, конфликта РФ с Украиной, к мировому правопорядку, – поясняет эксперт. – Обращается внимание на ситуацию в Черноморском регионе. Поднимается важность его демилитаризации. И всё это связывается с необходимостью деоккупации, ухода РФ из Крыма, возвращения полуострова в международное правовое поле, в правовое поле Украины".

По словам Павла Жовниренко, вопрос демилитаризации Черноморского региона поднимался еще в 90-е годы. Тогда против были Турция и РФ.

"Сейчас Турция может быть "за". Она достаточно сильна, что не раз показала россиянам в последнее время. И в Сирии, и на Кавказе, – отмечает эксперт. – И, конечно, важно актуализировать Будапештский меморандум. Лишь этот формат включает в себя вопрос Крыма. И подпись РФ стоит под меморандумом. Так что – нужно призывать к ответу, а не замалчивать этот важнейший аспект".

Как сообщал портал "Комментарии", крымская правозащитница Ирина Седова заметила ряд нарушений, которые происходят в Крыму при содействии России.





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