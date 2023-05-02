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Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией России

Украинское правительство проголосовало за заявление, где рашизм официально признан государственной идеологией РФ.

сегодня, 17:09
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Автор:

Slava Kot

Народный депутат Алексей Гончаренко объявил о решении Верховной Рады, согласно которому Украина официально признает, что в России действует государственная идеология под названием рашизм. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Гончаренко.

Верховная Рада признала рашизм государственной идеологией России

Последствия рашизма в Украине. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко сообщил, что в апреле прошлого года был представлен законопроект о запрете рашизма, а теперь правительство проголосовало за постановление.


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"Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма", — рассказывает Гончаренко.

Решение признать рашизм государственной идеологией Российской Федерации поддержал 281 народный депутат. Кроме самого решения о признании рашизма, постановление также обращается к международным организациям, в частности к ООН, Европарламенту, парламентским ассамблеям и правительствам стран с призывом поддержать осуждение рашизма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал задачу НАТО, которую успешно выполняет Украина во время войны с Россией. По его мнению, военный блок был создан для противостояния против российской агрессии во времена СССР, однако теперь Украина единственная страна, противостоящая российским силам на самом деле.

Также "Комментарии" писали о больших потерях россиян близ Бахмута, где погибли десятки тысяч военных РФ. Американская разведка сочла количество потерь личного состава РФ на востоке Украины. По их оценке это более 20 тысяч убитых и 80 тыс. раненых русских солдат и наемников.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/33414
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