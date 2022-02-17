Верещук заявила, что New York Times перекрутили ее слова о референдуме

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обвиняет New York Times в том, что в одной из публикаций журналисты американского издания перекрутили ее слова. Об этом она заявила в одном из политических шоу, пишет "Детектор медиа".

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Как отметила Ирина Верещук, в публикации, где речь идет о геополитических отношениях в треугольнике Украина-Запад-Россия, репортеры из Московского бюро издания цитируют ее комментарий, прозвучавший перед тем во время эфира на одном из телеканалов.

"С уважением к New York Times вынуждена констатировать, что авторы статьи солгали. В эфире я говорила о гипотетической возможности референдума по поводу Минских соглашений, а они написали так, будто я говорила о референдуме по вступлению в НАТО. То есть, содержание совсем другое", – отмечает глава ведомства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чиновница выразила пожелание американским репортерам исправить эту публикацию.

В свою очередь журналисты медиа отмечают, что в цитате украинского министра отсутствует упоминание о НАТО. Вместе с тем, ее выражение представлено в контексте, когда анализировалась ситуация о вступлении Украины в Альянс. И не упоминались минские соглашения, о которых на самом деле говорила Ирина Верещук.

До ее выражения и после, в частности, приведены цитаты политиков, которые высказываются о поиске совместного решения на фоне ультиматума РФ по Украине в НАТО. Но говорят о том, что вступление в Альянс должно быть решением самой Украины.

"Президент предполагает, что такая возможность есть, если не будет других вариантов или инструментов", – подчеркнула Ирина Верещук, отвечая на вопросы представителей украинского телевидения.

По утверждению американских репортеров, перспективы того, что РФ даст согласие на проведение референдума, неопределенны. Ведь только его подготовка может унести не один месяц, в течение этого времени России будет дорогим удовольствием продолжать поддерживать угрозу неизбежного вторжения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Верещук знают, как мотивировать молодежь ОРДЛО и Крыма приезжать учиться в украинских вузах.





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