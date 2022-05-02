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Венгрия знала о вторжении путина: Данилов рассказал о планах страны

Алексей Данилов подверг резкой критике позицию Венгрии

2 мая 2022, 22:07
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Радбеза нашей страны Алексей Данилов подверг резкой критике позиции Венгрии в вопросе военной агрессии РФ против Украины. Об этом чиновник заявил во время эфира телемарафона UA вместе.

Венгрия знала о вторжении путина: Данилов рассказал о планах страны

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Секретарь отечественного совета национальной безопасности и обороны отметил, что представители венгерских властей знали о предстоящем военном вторжении на украинскую территорию. При этом власти Венгрии строили в этих планах личный территориальный интерес, — такого мнения придерживается чиновник.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венгрия против вступления Украины в НАТО. Венгрия готова отказаться от своих претензий в адрес Украины и поддержать ее в намерении присоединиться к НАТО, но только в том случае, если Киев избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров. Главное требование – этнические венгры, проживающие на территории Украины, должны иметь право получать образование на родном языке. Министр отметил, если намерения Украины стать членом Североатлантического Альянса серьезны, то власти должны закрыть все проблемные вопросы, связанные с неуважением прав нацменьшинств. На сегодняшний день Киев отказывается выполнять просьбы, которые адресуют ему соседние страны с просьбой уважать нацменьшинства. Именно поэтому официальный Будапешт считает недопустимой сложившуюся в Украине ситуацию, где не учитывают права этнических венгров.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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