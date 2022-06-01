Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций против россии: какие причины

Венгрия снова заблокировала 6 пакет санкций, которые ЕС хочет ввести против Кремля. На этот раз Орбан заявил, что ему не нравится то, что под санкции попал патриарх РПЦ Кирилл, открыто поддерживающий войну в Украине. Об этом сообщает Вloomberg.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Источники СМИ сообщают, что Венгрия снова разочаровала Европу, заблокировав принятие шестого пакета санкций против Кремля. Орбану не понравилось, что под санкциями оказался патриарх РПЦ. Поэтому в Будапеште потребовали исключить Кирилла из предложенного списка.

Как отмечают источники, Венгрия разочаровала Евросоюз в очередной раз, заблокировав принятие шестого пакета санкций. Орбану не понравилось, что в подсанкционные лица внесли патриарха РПЦ.

"Будапешт требовал исключить патриарха Кирилла из предложенного списка попавших под санкции лиц. По словам одного чиновника, имя Кирилла не называли лидеры на саммите в начале этой недели", — говорится в заявлении.

Кроме этого, Венгрия имеет технические замечания по эмбарго на нефть из России. Поэтому пока неизвестно, когда Евросоюз окончательно заявит о санкциях против Кремля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том. что не так с заявлением Байдена – какую поддержку заждалась Украина . Президент США Джо Байден в колонке для The New York Times написал, что Штаты не будут пытаться свергнуть путинский режим, не собираются воевать с Россией, но продолжат поддерживать Украину. В частности, поставят нам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы. О чем говорят сделанные заявления? Достаточно ли та поддержка Украины и то давление на Россию, которые оказывают США?

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