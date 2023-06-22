Венгрия готовит ИПСО, чтобы обвинить Украину – омбудсмен Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия готовит информационно-психологическую операцию против Украины. Целью таких действий является подыграть России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

В основе венгерской ИПСО 11 украинских военнопленных, принятых Венгрией от России без обсуждений и информирования с Украиной.

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"Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных", — заявил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, перед передачей украинских военнопленных Венгрия должна была предупредить Украину и Красный Крест.

Лубинец отмечает, когда украинские военные попали в Венгрию, они потеряли статус военнопленных. Однако утверждает, что венгерское правительство ограничивает их передвижение, не допускает украинских дипломатов и забрало мобильные телефоны. Лубинец не понимает, почему украинцы в Венгрии находятся в подобном положении как военнопленные. По его мнению, такие действия Будапешта "подогревают российскую пропаганду".

"Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины – якобы Россия хочет отдать военнопленных, а Украина не имеет инициативы", – сказал Лубинец.

Тем не менее омбудсмен рассказал, что Украина постоянно готова вести обмен и направляет соответствующие списки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии утверждает, что его страна не вовлечена в процесс передачи украинских военных из России, ведь это организовала церковь.

Также "Комментарии" писали, что Украина вернула троих пленных из Венгрии.