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Венгрия готовит ИПСО, чтобы обвинить Украину – омбудсмен Дмитрий Лубинец

Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины, считает Лубинец

22 июня 2023, 16:07
Автор:
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Slava Kot
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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия готовит информационно-психологическую операцию против Украины. Целью таких действий является подыграть России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".

Венгрия готовит ИПСО, чтобы обвинить Украину – омбудсмен Дмитрий Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

В основе венгерской ИПСО 11 украинских военнопленных, принятых Венгрией от России без обсуждений и информирования с Украиной.


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"Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных", — заявил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, перед передачей украинских военнопленных Венгрия должна была предупредить Украину и Красный Крест.

Лубинец отмечает, когда украинские военные попали в Венгрию, они потеряли статус военнопленных. Однако утверждает, что венгерское правительство ограничивает их передвижение, не допускает украинских дипломатов и забрало мобильные телефоны. Лубинец не понимает, почему украинцы в Венгрии находятся в подобном положении как военнопленные. По его мнению, такие действия Будапешта "подогревают российскую пропаганду".

"Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины – якобы Россия хочет отдать военнопленных, а Украина не имеет инициативы", – сказал Лубинец.

Тем не менее омбудсмен рассказал, что Украина постоянно готова вести обмен и направляет соответствующие списки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии утверждает, что его страна не вовлечена в процесс передачи украинских военных из России, ведь это организовала церковь.

Также "Комментарии" писали, что Украина вернула троих пленных из Венгрии.



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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/general/918299.html
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