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Венедиктова встретилась с представителем Госдепа США: какие темы обсуждали

Генпрокурор проинформировала коллегу о результатах реформ и состоянии прокуратуры

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Находясь в рабочей командировке в США, генпрокурор нашей страны Ирина Венедиктова встретилась с чиновником американского Госдепа. Ее принял заместитель секретаря Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительных органов Тодд Д. Робинсон. Об этом сообщает сайт Офиса Генерального прокурора.

Венедиктова встретилась с представителем Госдепа США: какие темы обсуждали

Генпрокурор рассказала о результатах ее работы (фото: Офис Генерального прокурора)

Глава наблюдательного учреждения говорила о результатах реформы прокуратуры и дальнейших планах ее трансформации.

По словам генпрокурора, сейчас, по завершении кадровой аттестации прокуроров всех уровней продолжается процесс оптимизации и масштабная диджитализация учреждения. Она подчеркнула, что конкурс, где выберут руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже перешел в финальную стадию.

Венедиктова сообщила, что новый импульс для всей правоохранительной системы добавил Международный антикоррупционный форум, организованный и проведённый для коллег Офис Генпрокурора

Чиновники правоохранительных ведомств Украины и США пришли к общему мнению, что сочетание усилий в вопросах противодействия коррупции и продвижения реформ в сфере уголовной юстиции станет важным фактором в вопросе укрепления безопасности и справедливости,  над которыми они работают.

Вместе с тем это ведомство Госдепа США решает проблемы, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. Также его специалисты ведут борьбу с транснациональной преступностью и коррупцией и оказывают правовую помощь по укреплению институтов уголовной юстиции во многих странах мира.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венедиктова рассказала , почему не арестовали Медведчука.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/genprokuror-obgovorila-pitannya-protidiyi-korupciyi-ta-reform-kriminalnoyi-yusticiyi-iz-predstavnikami-derzavnogo-departamentu-ssa-foto
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