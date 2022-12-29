logo

BTC/USD

16638.69

ETH/USD

1203.31

LTC/USD

66.98

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов: на что направят средства
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов: на что направят средства

О выделении в 2023 году 2,3 млрд фунтов стерлингов объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

сегодня, 17:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

"2,3 миллиарда фунтов стерлингов предоставим поддержку в следующем году, и мы убедимся, что у них есть необходимые системы оружия, и на данный момент Соединенное Королевство уйдет и поможет им приобрести их из других стран мира. Мы обеспечим системы вооружений, которые соответствуют их советской эре”, — цитирует слова Уоллеса TheGuardian.

Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов: на что направят средства

Фото: https://pixabay.com/


Министр обороны Англии также напомнил, что Лондон недавно выделил тысячи противовоздушных ракет, чтобы Украина смогла сбивать беспилотники. В то же время, Великобритания делится своими знаниями и опытом для обеспечения лучшей координации противовоздушной обороны. Кроме того, помогает, чтобы Украина смогла отвергнуть силы России на земле.


"Я заметил вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, мы должны указать и напомнить миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и т.п., и вы не можете игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия”, — добавил министр обороны Великобритании.


Как известно, Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на 2023 год на 18 млрд евро. Кроме того, Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов экстренной помощи Киеву в разных формах, прежде всего для нужд обороны.


Мы также писали , что Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов. Программа предусматривает торговое финансирование для украинских банков, агросекторов и малого и среднего бизнеса. Общий объем потенциально профинансированных проектов украинских предприятий может составить более 6 млрд. долларов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!