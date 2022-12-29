Великобритания выделит Украине 2,3 млрд фунтов: на что направят средства

"2,3 миллиарда фунтов стерлингов предоставим поддержку в следующем году, и мы убедимся, что у них есть необходимые системы оружия, и на данный момент Соединенное Королевство уйдет и поможет им приобрести их из других стран мира. Мы обеспечим системы вооружений, которые соответствуют их советской эре”, — цитирует слова Уоллеса TheGuardian.

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Министр обороны Англии также напомнил, что Лондон недавно выделил тысячи противовоздушных ракет, чтобы Украина смогла сбивать беспилотники. В то же время, Великобритания делится своими знаниями и опытом для обеспечения лучшей координации противовоздушной обороны. Кроме того, помогает, чтобы Украина смогла отвергнуть силы России на земле.





"Я заметил вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, мы должны указать и напомнить миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и т.п., и вы не можете игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия”, — добавил министр обороны Великобритании.





Как известно, Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на 2023 год на 18 млрд евро. Кроме того, Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов экстренной помощи Киеву в разных формах, прежде всего для нужд обороны.





Мы также писали , что Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов. Программа предусматривает торговое финансирование для украинских банков, агросекторов и малого и среднего бизнеса. Общий объем потенциально профинансированных проектов украинских предприятий может составить более 6 млрд. долларов.

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