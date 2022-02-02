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"Великобритания вводит Украину в заблуждение", - президент Хорватии

Зоран Миланович рассказал, почему не встретился с министром обороны Великобритании

сегодня, 15:00
Автор:

Денис Подставной
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Президент Хорватии подверг критике действия Великобритании и обвинил её в разжигании российско-украинского конфликта. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

"Великобритания вводит Украину в заблуждение", - президент Хорватии

Президент Хорватии. Фото EN.WIKIPEDIA

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном", — заявил Миланович.

Зоран Миланович считает, что стабильности в Европе или ЕС не может быть без Российской Федерации

"Россия является фактором в этом уравнении, и у нас должно быть соглашение с Россией", — подчеркнул президент Хорватии.

Отвечая на вопрос журналистов, о том, почему он не встретился с министром обороны Великобритании, который находился в Загребе, Миланович ответил,  следующим образом:

"Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав", — заявил Зоран Миланович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что В Кремле заявили, что Украина планирует "напасть на РФ". Как Москва объясняет такое заявление

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что спецслужбы США призвали американских олимпийцев не пользоваться мобильными в Пекине. ФБР призывает спортсменов пользоваться временными гаджетами. Какая причина. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что В МИД прокомментировали возможность предоставления Донбассу "права вето". Дмитрий Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4443360-brytanyia-podstrekaet-ukraynu-k-konflyktu-s-rf-prezydent-khorvatyy
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