Президент Хорватии подверг критике действия Великобритании и обвинил её в разжигании российско-украинского конфликта. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Президент Хорватии. Фото EN.WIKIPEDIA

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном", — заявил Миланович.

Зоран Миланович считает, что стабильности в Европе или ЕС не может быть без Российской Федерации.

"Россия является фактором в этом уравнении, и у нас должно быть соглашение с Россией", — подчеркнул президент Хорватии.

Отвечая на вопрос журналистов, о том, почему он не встретился с министром обороны Великобритании, который находился в Загребе, Миланович ответил, следующим образом:

"Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав", — заявил Зоран Миланович.

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