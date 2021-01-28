Вашингтон использует Украину, чтобы ослабить Россию и Евросоюз, - Медведчук

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Станислав Молчанов
Соединенными
Штатами Америки движет одно желание – быть для всего мира сверхдержавой. Исходя
из этого и строится их внешняя политика, в том числе и стравливание России со
странами Восточной Европы. Но в
Евросоюзе уже начинают понимать, что нужно ставить в приоритет национальные
интересы, а вовсе не геополитические "хотелки" Вашингтона. Возможно,
наконец-то прозреет и украинская власть. Об этом
в интервью французскому изданию Politique Internationale заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Редакция Politique
Internationale – альманаха о международных отношениях, издаваемого более
40 лет в Париже, – озаглавила этот материал "Украина – Россия:
Посредник", что, по мнению издания, наиболее точно отражает роль, которую
Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной
Европы.
Хотя
термину "Le go-between" Кембриджский словарь дает и более детальный перевод:
"Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить
друг с другом". Именно таким определением иноСМИ характеризует позицию
Медведчука и его роль в отношениях Украины и России.
Отвечая на вопросы
Politique Internationale, Виктор Медведчук подчеркнул, что в условиях пандемии
и экономического кризиса, декларируемая повсюду солидарность стран Евросоюза
показала свою полную несостоятельность.
По его мнению, европейские санкции против России были
выгодны в первую очередь Соединенным Штатам.
Также он отметил, что Европа постепенно начинает
прозревать и понимать, что добрососедские отношения не должны противоречить
национальным интересам.
Отметим,
что об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания говорит то,
что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам
юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона,
начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи
Санду, экс-кандидата на пост президента Республики Беларусь Светланы
Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.
Напомним,
ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Виктор Медведчук заявлял, что выполнение
"хотелок" МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.
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