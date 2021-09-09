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Главная Новости Политика внешняя политика Валерий Чалый рассказал, где Путин и Зеленский смогут пересечься уже в сентябре
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Валерий Чалый рассказал, где Путин и Зеленский смогут пересечься уже в сентябре

Путин и Зеленский смогут встретиться в США

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут иметь встречу на полях Генассамблеи ООН. Сессия состоится в Нью-Йорке. Именно там и может состояться диалог двух президентов, о чем пока ни одна из сторон не сообщает. Как передает издание "Комментарии", таким предположением в эфире телеканала "Украина 24" поделился дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Валерий Чалый рассказал, где Путин и Зеленский смогут пересечься уже в сентябре

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

Он рассказывает, анонсировать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет ни Москва, ни Киев, но уже сейчас, как в России, так и в Украине рассматривается такой вариант. Валерий Чалый добавил, вот только нет никаких догадок, будет ли приезжать в США президент России, потому как у него совсем скоро выборы в Госдуму и он может не решится уехать в США в преддверии такого важного события.

Дипломат отметил, если же российский президент поедет на Генассамблею ООН, то не исключено, что он там пересечётся с Владимиром Зеленским. В каком формате это будет встреча, пока предугадать сложно. 

Отметим, ранее с неоднократной инициативой провести встречу тет-а-тет предлагал Владимир Зеленский, но у Владимира Путина такие предложения отбрасывали, обосновывая это тем, что, во-первых, нет практических наработок для этой встречи, а, во-вторых, украинская сторона постоянно настаивает на ключевом вопросе для этой встречи – теме Крыма, что в России не есть принятым, ведь по Крыму в Кремле вопрос давно закрыт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков рассказал, есть ли надежда, что Путин и Зеленский таки встретятся в этом году.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/12512-zelenskiy-mozhet-vstretitsya-s-putinym-v-ssha-diplomat-ozvuchil-prognoz
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