"Вагнер" превратился в "образовательную организацию"

В государственном реестре юридических лиц республики Белоруссии появилась компания под названием "Группа Вагнер". Она зарегистрирована как образовательная организация. Об этом сообщают "Комментарии".

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Ее адрес совпадает с вероятным местоположением в Беларуси наемников российского ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Выписку из реестра приводит издание "Ротонда". Согласно ему, общество с ограниченной ответственностью "Группа Вагнер" было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилевской области. Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет "Ротонда", подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и быстрому чтению.

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Напомним, что во время мятежа 23-24 июня, который Евгений Пригожин назвал "маршем справедливости", вагнеровцы без сопротивления захватили Ростов-на-Дону. Затем, двигаясь по федеральной трассе, под прикрытием гражданского транспорта они прошли, не встретив опоры, Воронеж и Липецк в направлении Москвы.

Свое движение в российскую столицу они остановили всего в 200 километрах от Москвы. Как стало известно, руководство РФ готовило Моксву к обороне, но в ее распоряжении было лишь около 10 тысяч бойцов, в том числе курсанты.

В конфликт между Путиным и Пригожиным, потребовавший выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова, вмешался глава Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, ему удалось уговорить Пригожина отказаться от своих первоочередных требований, отойти от Москвы и вернуться в полевых лагерей. За это ему было обещано закрытие уголовного дела в отношении него, не преследование его бойцов, которым позволит "пойти в Беларусь". Здесь они, по словам Лукашенко, будут учить местных силовиков.

Из-за их появления в Беларуси свою обеспокоенность выразили сопредельные страны НАТО – Польша, Литва и Латвия.

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