В Зеленского отреагировали на предложение о передаче ПВО Patriot

Система ПВО Patriot не является наступательным оружием, но может помочь Украине защитить детей и мирных жителей от российских ракетных обстрелов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"ЗРК Patriot и эскалация – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", – написал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что инициатива Польши верна. Но окончательно решение должно принять Германия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии отреагировали на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot. Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО. Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, такое заявление сделала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт. Она добавила, что любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса. Только после того, как все страны, входящие в Североатлантический альянс, дадут свое одобрение и выскажутся по этому поводу, вопрос может обсуждаться более предметно. Пока речь идет исключительно о передаче системы ПВО Patriot Варшаве. Отметим, предшествовало такому сообщению решение властей Польши принять предложение Германии по размещению систем ПВО Patriot на границе с Украиной. Тогда и начались разговоры о возможности поставить такие системы ПВО Киеву из-за усилившихся ракетных атак РФ.