В январе бюджет Украины пополнила только одна страна

В первом месяце 2024 года в бюджет Украины поступила лишь одна финансовая помощь от Японии в размере 390 млн долларов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает портал "Комментарии".

Украина до сих пор ожидает помощи от США и ЕС. Фото из открытых источников

При этом депутат отметил, что на утро 31 января не было вообще никакой помощи, и только в течение дня пришли деньги от Японии.

В Министерстве финансов уточнили, что Япония выделила средства на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Отмечается, что 90 млн долларов из этой суммы являются грантовыми, а 300 млн долларов – заем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

