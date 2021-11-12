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В ВСУ назвали количество российских военных на Донбассе

Более 2 тысяч российских воинов ВС России на постоянной основе совершают военные действия против нашей страны

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава ВСУ Валерий Залужный сказал о приблизительном количестве войск российских оккупантов на территории порабощенного Донбасса. Вооруженную интервенцию на украинской территории осуществляет несколько тысяч русских солдат и офицеров. Об этом сообщает отдел коммуникаций ВСУ.

В ВСУ назвали количество российских военных на Донбассе

Российские военные на Донбассе (фото из открытых источников)

По его словам, более 2 тысяч российских воинов ВС России на постоянной основе совершают военные действия против нашей страны. Назначены на ключевые должности именно русские военные – генералы и офицерский состав.

В состав двух главных корпусов Южного военного округа России, противостоящих украинскому войску в Донецкой и Луганской областях, входит более 35 тысяч российских военных. Упоминаемою военную группировку активно поддерживает РФ.

Ситуация на Донбассе непростая, но находится под постоянным контролем Объединенных сил, — резюмировал Главнокомандующий.

Также глава ВСУ сказал, что в составе прифронтовых подразделений появились танки. Теперь российские кафиры применяют беспилотники и высылают на позиции снайперов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Москва продолжает концентрировать войска у границ Украины . Украинская разведка молчит и не сообщает об опасности, а западные СМИ продолжают нагнетать обстановку, снова сообщая, что Россия продолжает сосредоточивать свои войска у украинских границ. Так вслед за "Washington Post" вот уже и "Bloomberg" написал о том, что Россия концентрирует свои войска у границы с Украиной. В первую очередь, речь идет о танках и артиллерии, которые Москва пытается сосредоточивать ночью.


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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/205385611713831
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