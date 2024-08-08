С международной правовой точки зрения Украина имеет право на самооборону, что позволяет ей наносить удары по территории Российской Федерации, отметил в эфире Freedom председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

США и ЕС

Он напомнил о заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона, в котором отмечалось, что при принятии решения о предоставлении помощи Украине не было условий по запрету использования военной техники и оружия дальнего радиуса действия на территории государства-агрессора.

Сережко обратил внимание на определенные изменения в вопросе разрешения на удары западным оружием по территории РФ. Он отметил, что уже есть разрешение на использование оружия дальнего радиуса действия для защиты Харьковской области и нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Это, по его словам, соответствует праву на самозащиту, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

Некоторые западные политики опасаются эскалации, о которой часто говорит Россия. Сетевой считает, что эскалация уже происходит, и трудно представить, что может быть ее более высоким уровнем. Он назвал это элементом шантажа со стороны Кремля, добавив, что много раз доказано: серьезной эскалации не происходит, она уже существует. К примеру, передача истребителей F-16 Украине не привела к эскалации.

По мнению Мережко, на провокации Путина нужно соответствовать адекватным применением вооруженной силы, что будет иметь сдерживающий эффект. Он также отметил, что так называемые "красные линии" существуют только в воображении некоторых западных политиков. Украинские вооруженные силы неоднократно доказывали, что эти линии являются мифом. Сережко выразил надежду, что вскоре западные политики осознают отсутствие реальных "красных линий".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР также считают , что сейчас Украина демонстрирует миру все ничтожество Путина.



