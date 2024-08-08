В ВР рассказали, как на Западе реагируют на призывы российских оппозиционеров снять с РФ санкции

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Ткачик Олеся
Мир действительно изменился, говорит нардеп Владимир Арьев. По его словам, он лично, и некоторые его коллеги и эксперты выражали опасения, что призыв уволенного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы к отмене санкций против "простых россиян" может нанести ущерб усилиям Украины по усилению санкций против России в целом.
Владимир Кара-Мурза
Впрочем, как утверждает нардеп, реакция западных политиков была противоположной.
В результате, говорит политик, риторика уволенных стала противоположной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время так называемого большого обмена заключенными между Западом и Россией были освобождены "российские оппозиционеры", среди них и Владимир Кара-Мурза. Впрочем, оказавшись на свободе, они стали говорить о том, что санкции с РФ следует снять. В частности, Кара-Мурза заявил, что введенные в последние годы санкции западных стран оказались направлены не против путинского режима, а против всей страны и российских граждан. И это совсем неправильно. Санкции против чиновников должны быть персональными, добавил Кара-Мурза, напомнив слова Немцова: "Страна не трогайте — негодяев наказывайте".
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