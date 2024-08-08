logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В ВР рассказали, как на Западе реагируют на призывы российских оппозиционеров снять с РФ санкции
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР рассказали, как на Западе реагируют на призывы российских оппозиционеров снять с РФ санкции

В Европейском Союзе резко негативно реагируют на призывы освобожденных российских оппозиционеров ослабить санкционную политику в отношении РФ

сегодня, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Мир действительно изменился, говорит нардеп Владимир Арьев. По его словам, он лично, и некоторые его коллеги и эксперты выражали опасения, что призыв уволенного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы к отмене санкций против "простых россиян" может нанести ущерб усилиям Украины по усилению санкций против России в целом.

В ВР рассказали, как на Западе реагируют на призывы российских оппозиционеров снять с РФ санкции

Владимир Кара-Мурза

Впрочем, как утверждает нардеп, реакция западных политиков была противоположной.

"В последние дни я много общался с коллегами и дипломатами из стран Европейского Союза. Они не просто не послушали Кара-Мурзу, но и выразили жесткое несогласие. От замечаний по поводу недопустимости торпедирования санкционной политики и до демаршей в виде отмены определенных мер с участием дипломатических представительств", — рассказал народный избранник.

В результате, говорит политик, риторика уволенных стала противоположной.

"Два года в путинской тюрьме оторвали их от жизни и они только сейчас начинают понимать, насколько изменился мир за это время", — добавил Арьев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время так называемого большого обмена заключенными между Западом и Россией были освобождены "российские оппозиционеры", среди них и Владимир Кара-Мурза. Впрочем, оказавшись на свободе, они стали говорить о том, что санкции с РФ следует снять. В частности, Кара-Мурза заявил, что введенные в последние годы санкции западных стран оказались направлены не против путинского режима, а против всей страны и российских граждан. И это совсем неправильно. Санкции против чиновников должны быть персональными, добавил Кара-Мурза, напомнив слова Немцова: "Страна не трогайте — негодяев наказывайте".





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid0J9mD3ADMVBRFv9aX3fdL8nWNEkEkz6yCXUMzxizCEcAJqpqBxL74uQzzDvwA1UBKl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости