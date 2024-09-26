В ВР о дипломатическом скандале: послы других стран указывают, какие законы нам принимать

Спикер Палаты представителей Конгресса США требует отзыва посла в Украину в США за "вмешательство во внутренние дела США", выразившиеся в не приглашении к поездке с президентом Украины Владимиром Зеленским на завод в Пенсильвании представителей Республиканской партии.

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При этом нардеп Сергей Власенко отметил, что правда в том, что послы иностранных государств регулярно вмешиваются в дела Украины. На фоне дипломатического скандала возникает вопрос, что делать Киеву с такими "советниками" из других стран.

"А что делать нам, если послы некоторых стран публично указывают украинскому парламенту, какие законы следует принимать, какие государственные институты создавать, кого назначать, а кого снимать с государственных должностей? Что нам делать, каких послов требовать отозвать, если у нас во всех ключевых государственных институтах руководителей "оценивают добродетель" (читай назначают) иностранцы или лица, определенные иностранцами? – спрашивает народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и США возник дипломатический скандал. Республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой. Главная претензия состоит в том, что она не пригласила представителя от Республиканской партии посетить с Зеленским завод по производству оружия в Пенсильвании, штат, который может принести победу кандидату на президентских выборах.

Впрочем, отмечают эксперты, очевидно, что не Маркарова определяла, какой завод должен посетить Зеленский и кто будет сопровождать его, а члены действующей администрации Белого дома. Поэтому на самом деле республиканцы просто ищут "крайнего".





