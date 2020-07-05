kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.07.2020

BTC/USD

9048.19

ETH/USD

225.82

LTC/USD

41.35

НБУ 05.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ВМС предупреждают о возможности полномасштабной войны с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВМС предупреждают о возможности полномасштабной войны с Россией

Командующий морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа поведал о подготовке к полномасштабной войне с Россией, которая не исключена

сегодня, 22:38
Автор:

Екатерина Белоброва
В ВМС предупреждают о возможности полномасштабной войны с Россией

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Об этом он рассказал в интервью изданию "Думская".

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи (да, я так ее и называю). Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - указал военный.

При этом Неижпапа отметил, что такая операция предусматривает колоссальные финансовые вливания со стороны Кремля.

"Это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - обозначил командующий ВМС.

При этом он добавил. что Украина укрепляет свои позиции в море.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неутешительных прогнозах аналитика в отношении военно-политического конфликта между Украиной и РФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!