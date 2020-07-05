В ВМС предупреждают о возможности полномасштабной войны с Россией

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Об этом он рассказал в интервью изданию "Думская".

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи (да, я так ее и называю). Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - указал военный.

При этом Неижпапа отметил, что такая операция предусматривает колоссальные финансовые вливания со стороны Кремля.

"Это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - обозначил командующий ВМС.

При этом он добавил. что Украина укрепляет свои позиции в море.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неутешительных прогнозах аналитика в отношении военно-политического конфликта между Украиной и РФ.

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