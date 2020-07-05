Военно-политический конфликт Украины и России вскоре обострится, - политтехнолог

Политтехнолог Владимир Петров заявил, что через три дня в Украине обострится военно-политический конфликт с Россией. Об этом эксперт написал в своей авторской колонке под названием "Три дня до войны" на сайте издания TK Media.

Вчера, 3 июля, в Берлине состоялась встреча в нормандском формате, в которой участвовали политические советники Украины, Франции, Германии и России. В ходе нее стороны в очередной раз пытались обсудить условия мирного соглашения и приблизить страны к проведению нового саммита в Берлине.

"Что привело к войне, которая начнётся 7 июля и о которой мы пока не знаем и не ждём ее? Привела последняя "Нормандская" встреча в Берлине. Россияне заявили, что Украина не выполнила ни одного из своих условий из той понятийки, которую подписали между собой Ермак с украинской и Козак с российской стороны", - заявил политтехнолог Владимир Петров.

Реакция представителей Украины и России на результаты последней встречи серьезно разнится. Если глава Офиса Президента Андрей Ермак вчера подчеркнул, что встреча в Берлине "приблизила нормандский саммит", то российская позиция выглядела менее оптимистичной. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, в частности, отметил отсутствие прогресса в обсуждении с Украиной изменения в законе "об особом статусе Донбасса".

Не раскрыл детали вчерашних переговоров и президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что на тезис о скорейшем внесении изменений в Конституцию Украины глава государства ответил, что "никто от Украины ничего не может требовать".

По словам Владимира Петрова, россияне считают, что они свои условия выполнили, а вот украинцы в очередной раз с достоинством плюнули врагу в лицо. Руководитель Офиса президента оказался для них не таким простым и понятным как они думали. Ни для кого не секрет, что базовым аргументом, из-за которого Ермака поставили руководить Офисом, была озвученная им возможность вернуть в Украину мир.

"В итоге представитель России Козак подтвердил ультимативность требований заявив о том, что переговоры "Четверки" закончились ничем и процесс общения заморожен до тех пор, пока Украина не выполнит взятые на себя обязательства. Президент Зеленский уже заявил, что подобный тон переговоров недопустим, чем дал понять, что изменения в Конституцию внесены не будут. И дело тут не только в тоне, но и в том, что собрать фракцию и заставить ее проголосовать за эти изменения практически невозможно. А Андрей Ермак считает, что на встрече был сделан шаг в сторону новых переговоров", - заявил политтехнолог Владимир Петров.

Ранее сообщалось, что Россия взяла паузу для подготовки ответа на позицию Украины, Франции и Германии. Страны стремятся приблизить проведение саммита в Берлине.

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