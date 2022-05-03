В Венгрии отреагировали на заявление Данилова:что ответили в Будапеште

Представители Венгрии назвали "фейковыми новостями" заявление главы СНБО Алексея Данилова о том, что глава Кремля Владимир Путин сообщил венгерским властям о своих намерениях напасть на нашу страну. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь главы правительства Венгрии Золтан Ковач.

Венгрия назвала заявление Алексея Данилова "фейковыми новостями" (фото из открытых источников)

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", — отметил представитель этой страны.

Власти Венгрии голосовали за все пакеты санкций Евросоюза, которые были наложены на РФ после начала войны. Вместе с тем последние выступают против санкций, направленных на импорт российской нефти и газа.

При этом, в Будапеште, возможно, смягчат свои позиции, и есть ожидания, что Евросоюз примет решение о нефтяном эмбарго.

Венгерские власти еще сделали заявление, что готовы выполнять требования российских властей и оплачивать в российских рублях за поставленный российский газ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венгрия знала о вторжении путина – Данилов. Глава безопасности совета нашей страны Алексей Данилов подверг резкой критике позиции Венгрии в вопросе военной агрессии РФ против Украины. Секретарь отечественного совета национальной безопасности и обороны отметил, что представители венгерской власти знали о предстоящем военном вторжении на украинскую территорию. При этом власти Венгрии строили в этих планах личный территориальный интерес, — такого мнения придерживается чиновник.

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