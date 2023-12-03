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В Венгрии отреагировали на скандал с Порошенко, которого не выпустили за границу

В Венгрии назвали скандал с Порошенко "политической борьбой"

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Венгрии отреагировали на заявление СБУ о том, что Петр Порошенко должен был встретиться с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном во время командировки за границу. Утверждают, что Украина вроде не готова к членству в Евросоюзе. Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

В Венгрии отреагировали на скандал с Порошенко, которого не выпустили за границу

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В сообщении утверждается, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".


"Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", – заявил представитель венгерского правительства.

При этом Золтан Ковач в тексте обнародованного сообщения не отрицает сам факт возможного приезда бывшего украинского президента.

К слову, еще 30 ноября Петру Порошенко не разрешили выехать с территории Украины. Его завернули во время пересечения границы, не принимая во внимание то, что командировку подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Экс-президент сказал, что у него в планах десяток встреч на территории Польши и Соединенных Штатов. В Польше Порошенко намерен обсудить снятие блокады перевозчиков на границе. С представителями США — будущее обеспечение финансирования помощи военным, которая в этом году почти иссякла. Однако, по информации пограничников, его командировку отменили.

В парламенте несколько позже заявили, что отменена поездка украинского политика после поступления "секретного письма".

Уже на следующий день представители СБУ заявили, что Порошенко не разрешили уехать из страны по их инициативе. Как утверждает спецслужба, Россия подготовила провокацию, куда планировали вовлечь и бывшего президента. ИПСО планировало изменить настроения стран-партнеров антироссийской коалиции и подталкивать Украину к переговорам с РФ на условиях замораживания войны. Этот нарратив намеревались одобрить и представители иностранных пророссийских политических сил. При этом Порошенко намеревался встретиться с руководителем правительства Венгрии Виктором Орбаном, постоянно обнародующим антиукраинские позиции, является "другом Путина" и призывает к снятию санкций с РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Порошенко хотел покинуть Украину на Львовщине



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Источник: https://twitter.com/zoltanspox/status/1731021126338273495
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