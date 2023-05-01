В Узбекистане обнулили сроки президента

Избиратели в Узбекистане, согласно официальным данным, подавляющим большинством голосов поддержали конституционную реформу, благодаря которой президент Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Президент Узбекистана

Избирательная комиссия объявила, что более 90% избирателей поддержали реформу. Поправки увеличивают срок президентства с пяти до семи лет и позволяют президенту баллотироваться в третий раз. Сейчас Шавкату Мирзиёеву — 66 лет, он теперь до 83 лет сможет править страной, которую возглавил в 2016 году. Мирзиёев пришел к власти после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной 26 лет.

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Действующая Конституция была принята в 1992 году.

Среди нововведений также запрет смертной казни.

В целом изменения касаются 65% Конституции. Президент утверждает, что кардинальные реформы усовершенствуют управление страной и обеспечат больше прав для ее жителей, но его критики утверждают, что они выгодны прежде всего самому Мирзиёеву.

Ислам Каримов за десятилетия своего правления превратил Узбекистан в одну из самых репрессивных стран в мире. Мирзиеев предпринял некоторые осторожные шаги к улучшению отношений с Западом, в частности при нем в стране стали привечать туристов из богатых стран и отказались от наиболее одиозных примеров репрессий. Отмена смертной казни в новой конституции укладывается в это русло.

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