В Украину с рабочим визитом прибыл президент Польши

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Татьяна Веремеева
Президент
Польши Анджей Дуда сегодня, 11 октября, прибыл в Украину. Рабочий визит Дуды в
нашу страну начался с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище
в Быковне. Об этом говорится в Twitter канцелярии президента Польши.
По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.
Prezydent @AndrzejDuda rozpoczyna wizytę na Ukrainie w sposób symboliczny, składając hołd ofiarom stalinizmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.— Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) October 11, 2020
Ранее "Комментарии"
писали, что глава Республики Беларусь Александр
Лукашенко заявил, что закрывает государственные границы с Украиной, Литвой
и Польшей в связи с необходимостью защищать страну от возможного военного
вторжения с Запада. По его словам, такие радикальные меры были приняты на
совместном совещании с российским
коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Оборонительные
меры против наступления и провокаций Запада Россия и Беларусь будут
осуществлять в рамках Союзного государства.
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