В Украину с рабочим визитом прибыл президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 11 октября, прибыл в Украину. Рабочий визит Дуды в нашу страну начался с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне. Об этом говорится в Twitter канцелярии президента Польши.



По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.

Prezydent @AndrzejDuda rozpoczyna wizytę na Ukrainie w sposób symboliczny, składając hołd ofiarom stalinizmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) October 11, 2020

Ранее "Комментарии" писали, что глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственные границы с Украиной, Литвой и Польшей в связи с необходимостью защищать страну от возможного военного вторжения с Запада. По его словам, такие радикальные меры были приняты на совместном совещании с российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Оборонительные меры против наступления и провокаций Запада Россия и Беларусь будут осуществлять в рамках Союзного государства.

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