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Главная Новости Политика внешняя политика В Украину с рабочим визитом прибыл президент Польши
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В Украину с рабочим визитом прибыл президент Польши

Завтра состоится встреча президентов Украины и Польши

сегодня, 21:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 11 октября, прибыл в Украину. Рабочий визит Дуды в нашу страну начался с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне. Об этом говорится в Twitter канцелярии президента Польши.

В Украину с рабочим визитом прибыл президент Польши

По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственные границы с Украиной, Литвой и Польшей в связи с необходимостью защищать страну от возможного военного вторжения с Запада. По его словам, такие радикальные меры были приняты на совместном совещании  с российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Оборонительные меры против наступления и провокаций Запада Россия и Беларусь будут осуществлять в рамках Союзного государства. 


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