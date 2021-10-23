В Украину прибыл груз военной помощи США (ФОТО)

В Украину прибыла партия военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военная помощь США. Фото: пресс-служба Минобороны

В Украине приземлился самолет с третьей (заключительной) партией дополнительной международной помощи от правительства Соединённых Штатов Америки на сумму 60 миллионов долларов.

Летательный аппарат приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Для нужд Вооруженных сил Украины доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество.

Самолет с грузом встретили заместитель Министра обороны Украины, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины.

Предыдущее две партии груза прибыли в Украину 10 и 18 октября. Данная помощь предоставлена ​​дополнительно к ранее согласованному объему в 250 миллионам долларов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что офицер НАТО отреагировал на заявление Кремля в отношении Украины. Американский военный отметил, что РФ не может заставить изменить запланированный вектор развития другую страну. По мнению опытного военнослужащего, он не может понять смысл этих тезисов российской власти. Ведь наша страна — независимая, поэтому сама может решать, в какой военный союз вступать.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что действия представителей Североатлантического альянса сигнализируют о продолжении поддержки Украины. Представители НАТО будут сотрудничать со специалистами СНБО для повышения эффективности в сфере украинской безопасности и обороны.

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