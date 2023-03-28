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В Украине заявили, что Европа может получить гарантию безопасности для на десятилетия

Дмитрий Кулеба считает, что гарантия безопасности для Европы на десятилетия может стать вступление Украины в НАТО и ЕС

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы на десятилетия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу МИД.

В Украине заявили, что Европа может получить гарантию безопасности для на десятилетия

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время онлайн-выступления в качестве почетного гостя министерского мероприятия Адриатической Хартии, министр иностранных дел Украины отметил важность пути Украины к членству в НАТО. По словам Дмитрий Кулебы, Украина является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества. Благодаря помощи партнеров, украиская армия сдерживает Россию, которая является наиболее деструктивной и агрессивной силой в современной истории.


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"Реальность заключается в том, что вступление Украины в НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", — заявил Дмитрий Кулеба.

Также Кулеба выразил надежду, что нынешний саммит НАТО в Вильнюсе примет решение о том, что Альянс стремится видеть нашу страну в своем составе.

"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед", — добавил министр.

В конце министр отметил, что чем больше помощи Украина получит сегодня, тем быстрее сможет завершить войну победой на поле боя и тем меньше ресурсов придется потратить в долгосрочной перспективе.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/dmytro-kuleba-vstup-ukrainy-do-nato-ta-ies-harantuie-bezpeku-ievropeiskoho-kontynentu-na-desiatyrichchia
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