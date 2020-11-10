В Украине закрыли дело против Байдена - заявитель обжалует решение суда

Правоохранители Украины прекратили уголовное производство в отношении кандидата на кресло Президента США, который, возможно, стал победителем в гонке за звание лидера страны Джозефа Байдена. Известно, что информацию о возможном вмешательстве Джозефа Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина, который, собственно, и подал заявление в правоохранительные органы по этому факту, была внесена в Единый реестр досудебных расследований представителями ГБР.

Источник: Патриот

Напомним, Виктор Шокин лишился поста главы Генпрокуратуры в 2016 году. В кулуарах власти обсуждается, что Петр Порошенко, который был на тот момент президентом Украины, решился на увольнения Шокина из-за давления на него Байдена. В 2018 году Байден подтвердил данную информацию, заявив, что угрожал украинским властям отказать в кредите, если они не уволят Шокина. Зимой этого года ГБР открыло уголовное производство против Байдена по поручению суда по ст. 343 УК Украины "Вмешательство в деятельность госдеятеля".

Из копии документа, предоставленного в ОП, видно, что дело закрыто полтора месяца назад, 23 сентября "на основании отсутствия в деянии гражданина США состава уголовного проступка".

В то же время, известно, что заявитель готов обжаловать решение суда из-за некомпетентности и халатности представителей следствия. По словам Шокина, жалобу должны рассмотреть уже завтра, 11 ноября.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в кулуарах определились с кандидатурой на пост главы Харьковской ОДА.

















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