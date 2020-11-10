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Главная Новости Политика внутренняя политика "Это конец, все продали," - в кулуарах определились с кандидатурой на пост главы Харьковской ОДА
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"Это конец, все продали," - в кулуарах определились с кандидатурой на пост главы Харьковской ОДА

Власть в регионе получат приближенные Геннадия Кернеса

сегодня, 20:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как пишут социальные сети, "смотрящий" от Зеленского за Харьковской областью некто Вадим Слюсарев продал должность губернатора представителям Геннадия Кернеса, вновь избранного мера Харькова. Один из Telegram-каналов, описывающий кулуарные игры власть имущих, ссылаясь на свои источники в Офисе Зеленского, пишет, что вчера, 9 ноября, Слюсарев убеждал президента, что новым губернатором должен быть Игорь Терехов, на данный момент первый заместитель головы Харькова по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города. Взамен за назначение Терехова, "Слуги" смогут "поставить" своих людей на должности главы городского и областного совета. На данный момент кандидатуры не разглашаются.

"Это конец, все продали," - в кулуарах определились с кандидатурой на пост главы Харьковской ОДА

"Учитывая тот факт, что большая часть прошедших по списку слуг народа — люди представителей Кернеса, в результате Зеленский в Харькове ничего не получит", — пишется в сообщении. 

По словам администратора Telegram-канала, один из народных избранников от "Слуг народа" по Харьковской области, назвал возможное назначение Терехова полным уничтожением партии в регионе. 


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, на сколько поменялась зарплата нардепов Верховной Рады со времени Революции Достоинства



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Источник: https://t.me/u_now/8711
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