"Это конец, все продали," - в кулуарах определились с кандидатурой на пост главы Харьковской ОДА

Как пишут социальные сети, "смотрящий" от Зеленского за Харьковской областью некто Вадим Слюсарев продал должность губернатора представителям Геннадия Кернеса, вновь избранного мера Харькова. Один из Telegram-каналов, описывающий кулуарные игры власть имущих, ссылаясь на свои источники в Офисе Зеленского, пишет, что вчера, 9 ноября, Слюсарев убеждал президента, что новым губернатором должен быть Игорь Терехов, на данный момент первый заместитель головы Харькова по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города. Взамен за назначение Терехова, "Слуги" смогут "поставить" своих людей на должности главы городского и областного совета. На данный момент кандидатуры не разглашаются.

"Учитывая тот факт, что большая часть прошедших по списку слуг народа — люди представителей Кернеса, в результате Зеленский в Харькове ничего не получит", — пишется в сообщении.

По словам администратора Telegram-канала, один из народных избранников от "Слуг народа" по Харьковской области, назвал возможное назначение Терехова полным уничтожением партии в регионе.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, на сколько поменялась зарплата нардепов Верховной Рады со времени Революции Достоинства





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!