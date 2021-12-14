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В Украине состоится саммит Люблинского треугольника: что обсудят

В Украину прибудут президенты Польши и Литвы для участия в саммите Люблинского треугольника

сегодня, 13:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава украинского государства написал в Twitter, что в Украину прибудут руководители двух европейских стран-соседей. Среди них Польша и Литва. Политики приедут с официальным визитом для переговоров.

В Украине состоится саммит Люблинского треугольника: что обсудят

Президент рассказал о встрече Люблинского треугольника, фото Офиса президента

Известно, что в Украину приедут президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа для проведения заседания Люблинского треугольника. Мероприятие состоится 20 декабря в Киеве.

Среди вопросов в повестке дня – вероятность военной агрессии России и состояние безопасности в Восточной Европе. Вероятно, поговорят и о ситуации с нелегальными мигрантами на границах стран и участии в дестабилизации положения Европейского союза нашего северного соседа – Беларуси. Кроме того, среди важных вопросов – реализация Дорожной карты сотрудничества трех стран.

Ранее сообщалось, что приезд президентов будет свидетельствовать об их поддержке Украины на фоне событий с накоплением войск России на границе с Украиной.

Предварительно эти же вопросы обсудили 12 декабря координаторы Люблинского треугольника. В ходе встречи был составлен график будущих контактов между руководителями государств. Представители Министерства иностранных дел стран-участников уже подписали План совместных действий по противодействию дезинформации на 2022-2023 годы.

В прошлом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Беларусь поучаствовать во встрече представителей "Люблинского треугольника".

Как сообщал портал "Комментарии", делегация "Люблинского треугольника" во главе с вицемаршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской приезжала весной. Тогда представители иностранных государств посетили восточные части Украины — Авдеевку, Славянск и Мариуполь.



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa
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