В Украине отреагировали на обвинения белорусского КГБ насчет незаконной продажи оружия

Представители украинского правительства возмущены заявлениями белорусских спецслужб о незаконных поставках оружия из Украины для "дестабилизации ситуации в стране". Довольно однозначно ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Беларусь обвинила Украину в незаконных поставках оружия. Фото: Sergei Grits/AP

Представители команды самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко уже неоднократно обвиняли Украину в поддержке местной оппозиции. Заявления о поставках незаконного оружия также появлялись в прессе время от времени, но на днях прозвучали из уст главы белорусского КГБ Ивана Тертеля.

Во время интервью на телеканале "Беларусь 1" в программе "Разговор у президента" Тертель заявил, что сейчас Беларусь вынуждена жить в реалиях, когда на ее территорию постоянно завозится украинское оружие — "большие, огромные партии".

"Планировались террористические акты как по объектам государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели значительного количества населения", — отметил на камеру представитель белорусского КГБ.

По словам Тертеля, таким образом украинцы пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси, "подыгрывая" оппозиционерам, которым не нравится власть Лукашенко. Более того — КГБ вроде как обращались в украинскую Генеральную прокуратуру, предоставляя соответствующие факты, в том числе фамилии и телефоны лиц, переправляющих оружие. Но, как констатировал Иван Тертель, ответа они не получили. Именно поэтому белорусские правоохранители якобы делают все возможное, чтобы обезопасить граждан от пагубного внешнего воздействия Украине.

Реакция наших государственников не заставила себя ждать. Представители МИД Украины назвали подобные необоснованные заявления "полной ерундой", напомнив, что в подобных обвинений Беларусь удается уже не впервые.

"Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины", — в личном Twitter -акаунте написал уже упомянутый Олег Николенко.

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України". Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

По мнению представителя МИД, белорусские власти пытается укрепиться на своих позициях, создавая вымышленного внешнего врага, которого используют для запугивания рядовых граждан. Такое поведение следует прекратить.

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